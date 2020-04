Będzin na zdjęciach z 2007 roku: życie miasta, remonty, budynki, ludzie, imprezy. Zobaczcie!

Dziś mamy dla was unikatowe zdjęcia Będzina, na których zobaczycie jak miasto wyglądało i czym żyło w 2007 roku. Czternaście lat to niby nie tak dużo, ale jednak na tyle długo, by przypomnieć sobie, co wtedy działo się istotnego, jakie trwały inwestycje i remonty.

Na zdjęciach widać m.in. tunel przejścia podziemnego przy popularnej "nerce", nad którym widnieje tablica z zakazem handlu. Nikt sobie jednak z niego nic nie robi. Zobaczymy też praktyczną część egzaminu na ratownika medycznego. W trakcie symulowanej sytuacji trzeba było pomóc rannemu w wypadku kierowcy samochodu. Jeśli ktoś nie widział klubu kibica siatkarzy MKS MOS Będzin sprzed 14 lat, to my dajemy taką właśnie możliwość. Są też fotki z premierowego przedstawienia "Jacek i Placek w Teatrze Dzieci Zagłębia, na którym zjawili się bliźniacy z całej Polski. W 2007 roku w III LO im. C.K. Norwida prowadzone były zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tam także miała miejsce zbiórka harcerzy 12. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej "Raratur"im. M. Skłodowskiej-Curie. Pokazujemy też zajęcia w pracowni modelarskiej filii Ośrodka Kultury w Grodźcu. W Miejskiej Bibliotece Publicznej powstał "bank podręczników". Na sesji Rady Powiatu wręczone zostały stypendia dla najlepszych będzińskich studentów. A nad bulwarami Czarnej Przemszy zorganizowane zostały Dni Ziemi. Nie zabrakło też akcentów sportowych. Na zdjęciach zobaczycie m.in. Biegi Przełajowe o Paterę DZ, a także tenisowe mistrzostwa Czeladzi rozgrywane w Będzinie. Do Będzina przyjechali wówczas z wizytą izraelscy żołnierze, a także ambasador Izraela Dawid Peleg. Na Górze Zamkowej trwały wówczas badania geofizyczne. Za zdjęciach widać też pływalnię na Ksawerze. Na zdjęciach widać też m.in. remont dachu będzińskiego dworca PKP, a także jego wnętrze. To właśnie tam swoją siedzibę miała znaleźć będzińska Straż Miejska. To właśnie wtedy remontowane były też schody w przejściu podziemnym koło stadionu Sarmacji oraz ulice Przodowników pracy i Kochanowskiego, gdzie powstawała kanalizacja. Trzeba było sobie także radzić z grożącą zawaleniem kamienicą u zbiegu al. Kołłątaja i ul. Sączewskiego. Remontowany był też wtedy Miejski Zespół Szkół nr 1. To właśnie tam planowane było wprowadzenie jednolitych mundurków dla wszystkich uczniów. Ciekawie prezentował się zabytkowy wagon tramwajowy, jaki jeszcze do niedawna jeździł na linii 25. Na zdjęciach zobaczycie też kolejną rocznicę urodzin Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin oraz tradycyjny, majowy turniej rycerski. Nie zabrakło także oczywiście koncertu galowego XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.