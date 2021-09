Będzin: młodzież spotkała się z aktorem Lechem Dyblikiem

Prelekcja profilaktyczna odbyła się 29 września w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Wykładowi przysłuchiwała się także sekretarz powiatu Agata Fazan.

- Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsza prelekcja będzie dla was niesamowitym przeżyciem, źródłem inspiracji, ale również próbą refleksji nad swoim życiem i przyszłością - zwrócił się do publiczności starosta Sebastian Szaleniec.

W trakcie spotkania aktor w charakterystyczny dla siebie sposób opowiadał m. in. o zaskakującej historii swojego życia, o motywach, jakie skłoniły go do podjęcia studiów aktorskich, początkach kariery i jej rozwoju. Mówił też o trudnych doświadczeniach, jak alkoholizm i wychodzenie z uzależnienia.

Wszystko to przeplatane było śpiewem rosyjskich ballad przy akompaniamencie gitary. Prelekcji miała uświadomić młodym ludziom z jaką łatwością można popaść w nałóg oraz jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą uzależnienia. Na zakończenie prelekcji młodzież otrzymała okolicznościowy plecak.