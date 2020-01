Będzin: Festiwal Kolęd i Pastorałek 2020 blisko. Co nas czeka? ZDJĘCIA, PROGRAM

Na przesłuchania finałowe zapraszamy wszystkich w dniach 9-11 stycznia 2020 roku (czwartek – sobota) do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Będzinie przy ulicy Sportowej 5 w godzinach 9 - 20.30 (w sobotę do godziny 17).

Wstęp na całość przesłuchań i koncert galowy jest wolny i otwarty dla wszystkich melomanów. Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału organizatorzy we współpracy z Fundacją Warsztat Wiedzy przygotowali transmisję całości przesłuchań i koncertu na żywo na stronie internetowej www.mfkip.pl (filmy z ubiegłego roku obejrzało prawie 30 tysięcy osób). Na stronie można będzie znaleźć też szczegółowe harmonogramy przesłuchań (w zakładce II etap). Partnerem Strategicznym Festiwalu jest Polska Spółka Gazownictwa.

Za nami już 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. To jeden z największych kolędowych przeglądów w Europie, a zarazem jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w kraju.

Historia festiwalu zaczęła się w najstarszym kościele w Będzinie – historycznej świątyni Świętej Trójcy na wzgórzu zamkowym, miejscu z historią liczącą ponad 700 lat. Pomysł zrodził się z zapału młodzieży i wikarego parafii – ks. Piotra Pilśniaka. Już do pierwszej edycji zgłosiło się 116 uczestników, co było ogromnym wyzwaniem logistycznym. W kolejnych edycjach liczba uczestników przekraczała 200, a już w IV edycji chętnych do startu było 628 wykonawców. Od IX edycji ilość solistów i grup nie spadła poniżej tysiąca, a w ostatnich latach waha się między 1500 a nawet 1800. Łącznie we wszystkich edycjach udział wzięło blisko 30 tysięcy uczestników.