Będzin: ferie trwają w najlepsze! Co nas jeszcze czeka? ZDJĘCIA

W okresie ferii zimowych od 13 do 24 stycznia w Ośrodku Kultury w Będzinie oraz w grodzieckiej filii prowadzone będą zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 – 12 lat.

Przekonały się o tym również dzieci, które przyszły do ośrodka kultury na zajęcia kreatywne. Miały okazję wykonać naczynia na kwiaty. A to idealny prezent np. na zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wazony z butelek były urocze. Chętni narysowali życie ptaków w okresie zimowym. Bohaterami prac były gile, które przylatują na zimę do Polski.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w dziale animacji w godz. 9.00 – 15.00 (na pierwszy tydzień ferii do dnia 10 stycznia br.; na drugi tydzień ferii do 17 stycznia br.). Informacje pod numerem telefonu: 32 775 82 00 wew. 16. Ilość miejsc ograniczona.

• Zajęcia szachowe w godz. 10.00 - 12.00 (OK Będzin);

• Zajęcia teatralne w godz. 10.00 - 11.30 (filia w Grodźcu).

Czwartek 23 stycznia 2020 r.

• Zajęcia szachowe w godz. 10.00 - 12.00 (OK Będzin).

Piątek 24 stycznia 2020 r.

• Bal karnawałowy w godz. 15.00 - 17.00 (OK Będzin).

Długo wyczekiwane ferie zimowe, to doskonała okazja, żeby aktywnie wypocząć niekoniecznie wyjeżdżając z miasta. Można na przykład skorzystać z oferty Biblioferii, przygotowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie, która zaprasza na ten czas do świata inspirowanego słowem pisanym, ilustracją i wyobraźnią.

Oddział dla dzieci i młodzieży oraz filie biblioteczne proponują ciekawe warsztaty edukacyjne poświęcone tajnikom rysunku manga, grom RPG, tworzeniu bajecznych – i co ważne w przypadku deficytu śniegu - śnieżnych kul.

Będą również zajęcia literackie i plastyczne, tradycyjne gry planszowe i kącik z akcesoriami plastycznymi dla młodych artystów. Polecamy uwadze również „Małe kino w bibliotece”, które przeniesie wszystkich zainteresowanych w świat animacji filmowej.

Na wybrane zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.