Będzin Arena doceniona. Jest już w drugim etapie konkursu Top Inwestycje Komunalne i czeka na głosy internautów

W konkursie są oceniane inwestycje komunalne, które zostały zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej, na terenie całej Polski. Inwestycje te musiały zostać ukończone lub oddane do użytku a także zrealizowane w co najmniej 50 procentach do końca 2021 roku.

Każdy może oddać głos za lub przeciw każdemu z przedsięwzięć. Głosowanie zakończy się 15 kwietnia o godz. 12. Najlepsza inwestycja otrzyma specjalną nagrodę czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Głosowanie odbywa się: TUTAJ, gdzie prezentowanych jest 25 inwestycji, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Spośród nich Rada Konsultacyjna wybierze 10 laureatów.

Zwycięzcy upoważnieni będą do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu pn. „Top Inwestycje Komunalne 2022” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Organizator przekaże także reprezentantom nagrodzonych inwestycji okolicznościowe statuetki, symbolizujące zwycięstwo w konkursie.