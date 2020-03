Będzin Arena coraz bliżej. Czy koronawirus pokrzyżuje plany miasta? Zdjęcia z budowy

W najbliższym czasie planowany jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozpoczęcie wykonywania elewacji obiektu. Wykonywane będą sieci uzbrojenia terenu zarówno przy samym obiekcie jak i na przyległym parkingu. Wewnątrz hali sportowej sukcesywnie wykonywane będą roboty instalacyjne w pełnym zakresie oraz prace wykończeniowe poszczególnych pomieszczeń. Czy uda się zatem zakończyć tę ogromną inwestycję w terminie, a więc do 30 czerwca 2020 roku? Na razie trudno odpowiedzieć wykonawcy na to pytanie.

- Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z niepokojem obserwuje rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Zauważalne jest zmniejszenie zasobów ludzkich oraz opóźnienia bądź odwoływanie dostaw materiałów przez kontrahentów zarówno polskich jak i światowych koncernów, z którymi nasza firma współpracuje – podkreśla Robert Burzycki, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Jak dodaje TAMEX jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce otrzymywał informacje o braku możliwości realizacji zakontraktowanych dostaw materiałów lub przesunięciu terminu dostaw do chwili wznowienia produkcji.

- Łańcuch dostaw materiałów budowlanych na rynkach światowych został zerwany poprzez wstrzymanie produkcji bądź przez brak komponentów i surowców. Jednocześnie widoczne jest zmniejszenie zasobów ludzkich przede wszystkim z uwagi na odpływ cudzoziemców do krajów ich pochodzenia. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, budowanie harmonogramu realizacji jest obarczone wieloma niewiadomymi. W obecnej sytuacji niemożliwa jest odpowiedź na pytanie, co do ram czasowych prowadzonych inwestycji – wyjaśnia Robert Burzycki.