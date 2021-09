Będzin: 37-latek ugryzł w autobusie 13-letnią harcerkę. Do zdarzenia doszło podczas próby kradzieży telefonu komórkowego

Dyżurny będzińskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży telefonu w jednym z autobusów na terenie miasta. Podróżująca do domu z harcerskiej zbiórki 13-letnia dziewczyna przeżyła chwile grozy.

Jak relacjonuje będzińska policja, w pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna, który wyrwał jej telefon z rąk. Podczas szarpaniny dziewczyna została przez niego ugryziona, dzięki czemu udało mu się zachować telefon i uciec z nim z autobusu. Po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Policjanci namierzyli złodzieja, zatrzymali go i przewieźli do policyjnego aresztu. 37-latek odpowie za kradzież rozbójniczą i naruszenie nietykalności 13-latki oraz znieważenie interweniujących policjantów. Grozi mu za to kara do 10 lat więzienia.