Atak zimy w Będzinie. Tak wygląda teraz nasze miasto z góry. Zimowe widoki robią wrażenie! RED.

Choć kalendarzowa zima rozpoczyna się dopiero 22 grudnia, to w tym roku znacznie wcześniej dała nam się we znaki. Śnieg w naszym mieście pojawił się już na początku grudnia, ale to właśnie zeszłej nocy przyrost pokrywy śnieżnej był największy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Będzin skąpany w białym puchu, na fotografiach z piątkowego poranka. Autorem fotografii z drona jest pan Mariusz Borowy.