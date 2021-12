Antyszczepionkowcy grożą burmistrzowi Wojkowic. Chcą mu podłączyć do głowy akumulator

Pismo zostało oficjalnie skierowane do Urzędu Miasta w Wojkowicach, a jego bezpośrednim adresatem jest burmistrz Tomasz Szczerba. Kto jest autorem tych gróźb? Jak łatwo się domyślić z treści pisma to osoba związana ze środowiskiem antyszczepionkowców.

Oro treść pisma, jakie odebrał Tomasz Szczerba (pisownia oryginalna):

"Tomaszu Szczerba podłącze ci do głowy akumulator i spalę te szare komórki które są odpowiedzialne za promocję broni biologicznej, nie pozwolę się dłużej zastraszać jak za komuny. Umrzesz śmiercią bolesną"

- Składanie gróźb karalnych to przestępstwo, a w internecie nikt nie jest anonimowy, dlatego też złożę stosowne zawiadomienie do prokuratury – zapowiedział oficjalnie burmistrz Wojkowic.

Zapytaliśmy więc burmistrza Wojkowic, czy wcześniej otrzymywał już podobne groźby.

- Jakieś maile dostawałem, mówiące o tym, że propaguję broń biologiczną, ale nie było w nich skierowanych bezpośrednio do mnie gróźb pozbawienia życia. To naprawdę nie są żarty, mając w pamięci to, co spotkało Pawła Adamowicza - podkreśla Tomasz Szczerba.