29. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie już w następnym tygodniu. Kto zgarnie Grand Prix?

Zakończyły się wstępne przesłuchania 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wzięło w nich udział 1300 wykonawców z 30 polskich miast, a także z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Finał festiwalu startuje już w najbliższy wtorek, 10 stycznia. Pierwszym wydarzeniem zaplanowanym w ramach kilkudniowej imprezy jest koncert znanego na całą Polskę duetu Golec uOrkiestra. Rozpocznie się o godzinie 19:00. Wstęp jest darmowy, należy mieć jednak ze sobą upoważniającą do uczestnictwa wejściówkę (wszystkie zostały już rozdane).

Od 12 do 14 stycznia 2023 (od 9:00 do 20:30 w piątek i od 9:00 do 15:00 w sobotę) trwać będą przesłuchania finałowe, na godzinę 16:00 15 stycznia 2023 zaplanowano natomiast uroczysty Koncert Galowy. Na nim okaże się, kto otrzyma w tym roku wynoszące 15 000 zł Grand Prix, ufundowane przez Łukasza Komoniewskiego, prezydenta Będzina.

Wstęp na przesłuchania i koncert finałowy jest darmowy. Wszystkie powyższe wydarzenia odbywają się na Hali Widowiskowo-Sportowej Będzin Arena. Dla osób, które chciałaby śledzić festiwal online, przygotowano transmisje live.