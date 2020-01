19-latka zabiła ojczyma. Ugodziła go nożem. Rodzinna awantura w Bobrownikach zakończyła się tragedią

Zabójstwo w Bobrownikach

Do tragedii doszło w piątek, 24 stycznia przed godziną 23. Z ustaleń policji wynika, że 19-letnia dziewczyna przyjechała w odwiedziny do matki, która mieszkała w Bobrownikach. Wieczorem doszło prawdopodobnie do domowej awantury, w trakcie której 19-latka chwyciła za nóż i raniła nim ojczyma w gardło.

Życia mężczyzny nie udało się uratować. Pierwsze badania wskazują, że nastolatka była pod wpływem alkoholu.

- Po całym zdarzeniu 19-latka uciekła z miejsca zdarzenia. Została zatrzymana godzinę później przez policję w Piekarach Śląskich. Trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Obecnie wspólnie z prokuraturą trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tego zdarzenia - informuje Paweł Łotocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Policjanci m. in. zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia, będą przesłuchiwać ewentualnych świadków.