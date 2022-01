1200 interwencji strażaków w woj. śląskim: zerwane dachy, instalacje fotowoltaiczne, powalone drzewa, zniszczone samochody Piotr Sobierajski

W niedzielę 30 stycznia do godz. 21 strażacy na terenie woj. śląskiego interweniowali 1200 razy

Tak silnego wiatru nie było w Polsce dawno. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. 30 stycznia do godz. 21 takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w sumie 1200. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach: tarnogórskim, gliwickim i częstochowskim, miastach Częstochowa, Katowice, ale interwencji nie brakowało także w Zagłębiu i na Jurze. Uszkodzone zostały 192 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.